Совершенствуй свои платежи

Адаптивный эквайринг и обработка платежей для требовательного клиента
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Ваша безопасность - наш приоритет. Мы всегда держим ваши платежи и личную информацию в сохранности, а наша система антифрода защищает каждую транзакцию
Наша удобная система оплаты увеличивает потенциал Вашего бизнеса
Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставляем надежный сервис
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Переводы с карты на карту
Списания с карт
Пополнения карт
Пополнения по номеру счета
Рекуррентные платежи
Аналитика
Ваши платежи под надёжной защитой
Процедура AML / KYC может применяться в отношении тех выплат, которые определяются нашей автоматической системой предотвращения рисков как подозрительные.
В этих случаях служба безопасности свяжется с Пользователем по электронной почте, зарегистрированной в учетной записи.
Процедура AML / KYC включает в себя подтверждение личности Пользователя посредством: Высококачественная фотография их удостоверения личности (паспорт или водительские права), действительные в своей стране; Подтверждение происхождения средств; Любая другая применимая документация.
После успешного завершения проверки AML / KYC транзакция, которая была отложена, будет обработана.
В ответ на запрос о предоставлении пользовательской документации служба безопасности принимает все возможные меры для распознавания ложной документации или другой ложной информации и оставляет за собой право расследовать действия определенных пользователей или транзакций, которые были обнаружены как рискованные или подозрительные.
Если есть какие-либо обоснованные сомнения в том, что любая информация, предоставленная Пользователем, является неправильной, неправдивой, устаревшей или неполной, служба безопасности имеет право отправить Пользователю уведомление с требованием внести исправления или прекратить все Услуги для Пользователя.
Вы всегда можете воспользоваться удобной формой обратной связи
Отдел по работе с клиентамиПо любым организационным вопросам
Тел.: 8-495-374-58-74
email: info@transferparadise.ru
Техническая поддержка PaylerВ случае проблем с проведением платежей
Тел.: +7 (495) 374 58 74 доб. 201
email: 24@payler.com
Общество с ограниченной ответственностью «Парадайз Технолоджи»
ООО « Парадайз Технолоджи »
Рябинкина Полина Игоревна
390006, Российская Федерация,
Рязанская область, город Рязань,
Солотчинское шоссе, дом 11, помещение
Н20, офис 10
390006, Российская Федерация,
Рязанская область, город Рязань,
Солотчинское шоссе, дом 11, помещение
Н20, офис 10
390006, Российская Федерация,
Рязанская область, город Рязань,
Солотчинское шоссе, дом 11, помещение
Н20, офис 10
6234191143
623401001
1206200007694
27 июля 2020 года
6234191143
6234191143
62.09 (Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая); 47.91; 62.01; 62.02; 62.03; 63.11; 82.99
40702810102530002701 в АО
«АЛЬФА-БАНК»,
30101810200000000593 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО
044525593
072030037688
620000250662001