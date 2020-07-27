Перевести с карты на карту

Мгновенный перевод денег между любыми картами любых банков

Перевести

Совершенствуй свои платежи

Адаптивный эквайринг и обработка платежей для требовательного клиента

Преимущества

Зарабатывайте ещё больше, присоединившись к нашей партнёрской программе

  • Уверенность

    Ваша безопасность - наш приоритет. Мы всегда держим ваши платежи и личную информацию в сохранности, а наша система антифрода защищает каждую транзакцию

  • Комфорт

    Наша удобная система оплаты увеличивает потенциал Вашего бизнеса

  • Надёжное партнёрство

    Мы находим индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставляем надежный сервис

Возможности

Зарабатывайте ещё больше, присоединившись к нашей партнёрской программе

    Переводы с карты на карту

  • Списания с карт

  • Пополнения карт

  • Пополнения по номеру счета

  • Рекуррентные платежи

  • Аналитика

Надёжность и безопасность

Ваши платежи под надёжной защитой

AML / KYC

  • Отказоустойчивая система
  • Мощные серверные ресурсы
  • Дублирование предоставляемых сервисов
  • Шифрование данных

Процедура AML / KYC может применяться в отношении тех выплат, которые определяются нашей автоматической системой предотвращения рисков как подозрительные.

В этих случаях служба безопасности свяжется с Пользователем по электронной почте, зарегистрированной в учетной записи.

Процедура AML / KYC включает в себя подтверждение личности Пользователя посредством: Высококачественная фотография их удостоверения личности (паспорт или водительские права), действительные в своей стране; Подтверждение происхождения средств; Любая другая применимая документация.

После успешного завершения проверки AML / KYC транзакция, которая была отложена, будет обработана.

В ответ на запрос о предоставлении пользовательской документации служба безопасности принимает все возможные меры для распознавания ложной документации или другой ложной информации и оставляет за собой право расследовать действия определенных пользователей или транзакций, которые были обнаружены как рискованные или подозрительные.

Если есть какие-либо обоснованные сомнения в том, что любая информация, предоставленная Пользователем, является неправильной, неправдивой, устаревшей или неполной, служба безопасности имеет право отправить Пользователю уведомление с требованием внести исправления или прекратить все Услуги для Пользователя.

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Контакты

Отдел по работе с клиентами

По любым организационным вопросам

Тел.: 8-495-374-58-74

email: info@transferparadise.ru

Техническая поддержка Payler

В случае проблем с проведением платежей

Тел.: +7 (495) 374 58 74 доб. 201

email: 24@payler.com

Юридическая информация

Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Парадайз Технолоджи»

Сокращенное наименование организации

ООО « Парадайз Технолоджи »

Генеральный директор

Рябинкина Полина Игоревна

Условия предоставления услуг

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Пользовательское соглашение

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Политика конфиденциальности

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Юридический адрес

390006, Российская Федерация,
Рязанская область, город Рязань,
Солотчинское шоссе, дом 11, помещение
Н20, офис 10

Фактический адрес

390006, Российская Федерация,
Рязанская область, город Рязань,
Солотчинское шоссе, дом 11, помещение
Н20, офис 10

Почтовый адрес

390006, Российская Федерация,
Рязанская область, город Рязань,
Солотчинское шоссе, дом 11, помещение
Н20, офис 10

ИНН

6234191143

КПП

623401001

ОГРН

1206200007694

Дата регистрации

27 июля 2020 года

ОКПО

6234191143

ОКПО

6234191143

ОКВЭД

62.09 (Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая); 47.91; 62.01; 62.02; 62.03; 63.11; 82.99

р/с

40702810102530002701 в АО
«АЛЬФА-БАНК»,

к/с

30101810200000000593 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО

ОГРН

044525593

Рег.номер в ПФР

072030037688

Рег.номер в ФСС

620000250662001

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