Совершенствуй свои платежи

Процедура AML / KYC может применяться в отношении тех выплат, которые определяются нашей автоматической системой предотвращения рисков как подозрительные.

В этих случаях служба безопасности свяжется с Пользователем по электронной почте, зарегистрированной в учетной записи.

Процедура AML / KYC включает в себя подтверждение личности Пользователя посредством: Высококачественная фотография их удостоверения личности (паспорт или водительские права), действительные в своей стране; Подтверждение происхождения средств; Любая другая применимая документация.

После успешного завершения проверки AML / KYC транзакция, которая была отложена, будет обработана.

В ответ на запрос о предоставлении пользовательской документации служба безопасности принимает все возможные меры для распознавания ложной документации или другой ложной информации и оставляет за собой право расследовать действия определенных пользователей или транзакций, которые были обнаружены как рискованные или подозрительные.

Если есть какие-либо обоснованные сомнения в том, что любая информация, предоставленная Пользователем, является неправильной, неправдивой, устаревшей или неполной, служба безопасности имеет право отправить Пользователю уведомление с требованием внести исправления или прекратить все Услуги для Пользователя.